شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتفاجأ بقوة الحاجز- تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتشكيل تذبذب سلبي جديد متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 122.45 والذي يعيق محاولات استئناف الهجوم الصاعد, ما سبق سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات تصحيحية هابطة وليتكبد بذلك بعض الخسائر بهبوطه نحو 121.55 و 120.75 على التوالي.
أما تحقيقه لاختراق الحاجز, سيلغي الترجيح السلبي المؤقت وليمده بعزم إيجابي قوي ليستأنف تسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 122.95 و 123.50 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 121.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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