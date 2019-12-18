شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود للذهب مع ترقب تفاصيل الاتفاق التجاري والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار الذهب أداء فاترا إلى حد كبير اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1481.70 دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الثلاثاء إن تفاصيل مشتريات الصين من قطاعات متعددة في الولايات المتحدة ضمن اتفاق "المرحلة واحد" ستحدد كتابة، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد نشر الاتفاق المكتوب.

وتواصل بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة كبح الاتجاه الصعودي للذهب، وتعزز البيانات الدولار وأسواق الأسهم.