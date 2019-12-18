الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مجموعة "بى إس ايه" و"فيات" تعلنان اندماجهما أعلنت مجموعة "بى إس ايه" الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل، ومنافستها "فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية للسيارات اتفاقهما رسميا على الاندماج لتكوين رابع أكبر شركة للسيارات في العالم. وسيحتاج الاندماج إلى موافقة الهيئات المعنية بحماية المنافسة. واتفقت الشركتان أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي على إجراء مباحثات اندماج رسمية فيما بينهما.

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