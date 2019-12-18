شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم مجموعة جى اف اتش والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.3 مليون سهم بقيمة 306 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.53% بضغوط هبوط سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.46%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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