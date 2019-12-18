شكرا لقرائتكم خبر عن أداء فاتر للذهب مع ترقب المستثمرين تفاصيل اتفاق تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب أداء فاترا إلى حد كبير اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1481.70 دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الثلاثاء، إن تفاصيل مشتريات الصين من قطاعات متعددة في الولايات المتحدة ضمن اتفاق "المرحلة واحد" ستحدد كتابة، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد نشر الاتفاق المكتوب.

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وتواصل بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة كبح الاتجاه الصعودي للذهب، وتعزز البيانات الدولار وأسواق الأسهم.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات المنافسة، بينما تقبع الأسهم الآسيوية عند ذروة 18 شهرا بعد أن ارتفعت على مدى خمس جلسات متتالية.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1944.13 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية بينما تقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 929.60 دولار للأوقية.