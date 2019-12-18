شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يهبط بفعل بيانات تصدير ضعيفة وجنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن صادرات الاقتصاد المعتمد على التجارة انكمشت للشهر الثاني عشر على التوالي في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ما يهدد بانكماش في الربع الأخير من العام، في الوقت الذي باع فيه مستثمرون الأسهم لجني أرباح.

وهبط المؤشر نيكي 0.55 في المئة ليصل إلى 23934.43 نقطة وقاد الاتجاه النزولي قطاعا الصناعة والرعاية الصحية. وخلال الجلسة، هبط المؤشر 0.61 بالمئة وهي أكبر خسارة خلال اليوم بالنسبة المئوية منذ الرابع من ديسمبر.

ولامس نيكي أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر 2018 أمس الثلاثاء.

ويحاول المتعاملون تجاوز بيانات التصدير المحبطة إذ أن تراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتحسن الاقتصاد الأمريكي غذيا التوقعات بتعافي صادرات اليابان في العام المقبل.

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وقال شوسوكي يامادا مدير استراتيجية العملات والأسهم اليابانية في ميريل لينش جابان سيكيورتيز "ثمة توقعات بتحسن آفاق الاقتصاد ولدينا بعض البيانات الأمريكية الإيجابية، لذا فان العوامل الأساسية تبدو قوية ولا يوجد سبب لبيع الأسهم بقوة".

ولقيت المعنويات دعما عقب بيانات أمريكية أظهرت تعافي الصناعة وزيادة أكبر من المتوقع في أنشطة بناء منازل جديدة في الولايات المتحدة لتصعد وول ستريت لمستويات قياسية أمس.

وعلى المؤشر نيكي، زاد 62 سهما مقابل تراجع 158.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة مسجلا 1738.40 نقطة. ويوم الثلاثاء سجل أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر 2018.