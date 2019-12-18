شكرا لقرائتكم خبر عن ساتورب توقع عدداً من الوثائق التمويلية تشمل عقود تسهيلات بديلة بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن موافقة الشّركاء في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" على توقيع عدد من الوثائق التمويلية والتي تشمل عقود تسهيلات بديلة بقيمة تقريبية تبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي.

وأفادت "ساتورب"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الغرض من هذه الوثائق التمويلية إعادة جدولة الديون القائمة لساتورب.

كذلك أعلنت الشركة أنّ صكوكها المُدرجة في شركة السوق المالية السعودية تداول بقيمة 3.749 مليار ريال لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر من عام 2019، بل ستستردّ جزئيًا وفق جدول الاسترداد المُضمّن في نسخة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية.

ونظراً لأنّ الصكوك لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر 2019، لن توقع الشركة بعضًا من العقود والوثائق التمويلية المتعلقة بسداد الصكوك بالكامل والتي وافقت عليها جمعية حملة الصكوك الخاصة بتاريخ 31 أكتوبر 2019.

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وكانت "ساتورب" قد أعلنت، في يونيو 2019، عن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، والمجدول كل ستة أشهر بمبلغ وقدره 140.996 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 3.76% من القيمة الإسمية للصكوك.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن عملية الاسترداد تمت وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011.

وقامت "ساتورب"، في 20 ديسمبر 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 133.871 مليون ريال -والذي يمثل نسبة 3.57% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وجدير بالذكر أن "ساتورب" قامت، في 24 يونيو 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 118.121 مليون ريال، بما يمثل 3.15% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وكانت ساتورب قد أعلنت عن الاسترداد الجزئي لصكوك خاصة بها، في 20 ديسمبر 2017، بقيمة 112.122 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 2.99% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.