شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سابك" توصي بتوزيع 2.2 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 6.6 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم، وبما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، المُقرر تحديده لاحقاً.

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وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم، وبما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 0.83 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل 1.5 مليار ريال مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG).

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.