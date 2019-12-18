الاقتصاد

تراجع النفط مع نمو المخزونات الأمريكية 

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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط مع نمو المخزونات الأمريكية  والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نموا مفاجئا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة إذ خفف الإعلان عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية. وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

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