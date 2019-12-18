شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض استثمارات السعودية بالسندات الأمريكية خلال أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت المملكة العربية السعوية حيازتهما من الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأمريكية وذلك على أساس شهري في أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية خفضت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار بما يعادل 1.4% خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن تلك الاستثمارات انخفض رصيدها إلى 178.9 مليار دولار، عن مستوياتها في سبتمبر السابق له والبالغة 181.5 مليار دولار.

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يشار إلى أن السعودية، وبحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت اليابان في المركز الأول بحيازة بلغت 1.168 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.101 تريليون دولار.

يشار إلى أن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع خلال عام 2018 إلى 171.6 مليار دولار، بنسبة 16.4% بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.