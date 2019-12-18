شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الاستقرار السعري لـ"أرامكو": لم تنفذ أي عمليات على الأسهم حتى الآن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت جولدمان ساكس العربية السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري، في ما يخص الطرح العام الأولي من أسهم "أرامكو السعودية"، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

وأوضحت أنه حتى تاريخ الإعلان لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري، وأشارت إلى أن احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري ستتم وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، بحسب "العربية".

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل). ويشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ"مدة الاستقرار السعري".

وكانت سوق الأسهم السعودية قد أغلقت مرتفعة أمس الثلاثاء بدعم من مكاسب حققها القطاع المالي، فارتفع المؤشر الرئيسي 0.7% إلى مستوى 8,197.39 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8.4 مليار ريال كان حوالي نصفها تداولات على سهم أرامكو عملاق النفط.

فيما تراجع سهم أرامكو السعودية 0.66% ليغلق عند 37.75 ريال منهيا مكاسب سجلها على مدى 4 جلسات، وينضم سهم أرامكو إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة بداية من انطلاق جلسة اليوم الأربعاء.

وكانت "أخبار اليوم" قد رصدت عدداً من الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها مع إدراج أرامكو.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وتم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد وتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

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وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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