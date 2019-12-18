شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية توضح أسباب توقف دمج "الرياض" و"الأهلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري، إن توقف محادثات الاندماج بين بنكي الرياض والأهلي التجاري يعود لرغبة بنك الرياض بالتركيز والمضي قدماً في استراتيجيته الجديدة وخطط النمو المستقبلية.

وأضاف السديري في مقابلة مع قناة العربية إن من ينظر لأداء بنك الرياض خلال السنة الحالية يخلص إلى أن الاندماج كان سيكون مكلفا على الطرف الآخر بسبب تحقيق بنك الرياض معدلات نمو عالية.

وأشار السديري إلى النمو في قطاع الاقتراض والودائع جاء بحدود 3.6% فيما حقق بنك الرياض نمواً في الإقراض بـ14%. وجاء النمو في الودائع بـ 12% وارتفع حجم الأرباح في بنك الرياض بحدود 66% خلال هذه السنة وهذه معدلات مرتفعة.

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ولفت السديري إلى أن عملية الدمج من ناحية التقييم كانت مكلفة على البنك الأهلي.

ويعتقد السديري أن الاندماج أثناء تطبيق خطة نمو ليس بالخطة الاستراتيجية الموفقة.

وأشار إلى أن بنك الرياض قام بإعادة هيكلة وانعكست على القوائم المالية وبذلك حقق نمواً في أغلب بنوده من التي تشمل القروض والودائع، إضافة إلى أن تنوع أعمال البنك انعكس على الأرباح.

واتفق مجلسا إدارتي البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين، حيث أعلن كل من البنكين في بيانين منفصلين على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" يوم الإثنين الماضي، "إنهاء المناقشات المبدئية" بينهما.