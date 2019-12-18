شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة للإنشاء" تقيم مزاداً لتأجير محلات تجارية.. مطلع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة مكة للإنشاء والتعمير المدرجة بسوق الأسهم السعودية إقامة مزاد علني يومي الإثنين والثلاثاء السادس والسابع من شهر يناير 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أن الهدف من إقامة المزاد هو تأجير عدد من المحلات التجارية -المرحلة الأولى- بمركز شركة مكة التجاري مقابل باب الملك فهد بالحرم المكي الشريف.

وأفادت الشركة أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد متضمنة شروط التأجير تباع بمبلغ 10 آلاف ريال لدى إدارة المركز التجاري بالدور الرابع بمبنى الشركة مقابل الحرم المكي الشريف من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 عصراً.

وأضافت أن على الراغبين بشراء كراسة المزاد العلني تقديم طلباتهم في موعد أقصاه يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 .

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وأكدت الشركة في البيان أن الأثر المالي لهذا المزاد سيكون إيجابيا على مساهمي الشركة.

يشارإلى أن مجلس إدارة الشركة قرر في نهاية الشهر الماضي ايقاف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين لمدة عام واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 74 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 82 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 209 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 198 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.