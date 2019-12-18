شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تستكمل الاستحواذ على 17% من "هيونداي أويل" الكورية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. – وهي إحدى شركاتها التابعة – على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن قيمة الاستثمار يقدّر بنحو 1.2 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وسيدعم استثمار شركة أرامكو فيما وراء البحار في شركة هيونداي أويل بنك إستراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيمكّنها كـ"أرامكو" السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

الجدير بالذكر أن شركة هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964م.

ويُعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملًا متكاملًا للتكرير وبطاقة معالجة تُقدَّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم.

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وتشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة من محطات الوقود.

وأعلنت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة في كوريا الجنوبية أمس أنها استلمت 1.37 تريليون وون أي 1.17 مليار دولار من شركة أرامكو السعودية في العائدات من بيع جزء من حصتها في شركة هيونداي أويل بنك وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة.

وكان قد تم الإعلان في أبريل الماضي عن قيام شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. التابعة لشركة "أرامكو" السعودية بشراء حصة تبلغ 17% من هيونداي أويل بنكالكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، وذلك الشركة حينها أن قيمة الصفقة تبلغ 1.25 مليار دولار.

وذكرت الشركة حينها أن استثمار شركة أرامكو في هيونداي أويل يعزز جهودها في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا لجنوبية.

وتم إدراج أرامكو بالسوق السعودي "تداول" يوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاريتحت الرمز 2222، وبسعر 32 ريالا للسهم بينما وصل سعره أمس إلى 38.15 ريالاً كأعلى سعر له خلال الجسلة وهو ما يعني أن القيمة السوقية للشركة تخطت التريليوني دولار أمريكي.

يشار إلى أن الشركة العربية للأنابيب أعلنت بالأمس عن فوزها بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز الـ 174 مليون ريال من مصنع الشركة في الرياض.