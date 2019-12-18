شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 0.9836، معززاً التوقعات بالاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار زيارة مستوى 0.9712 كمحطة رئيسية تالية. نذكر بأن اختراق 0.9836 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.9990 مبدئياً. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9750 والمقاومة 0.9840 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 18-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.