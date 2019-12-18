شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض الهادئ ليصل إلى المتوسط المتحرك 50، والذي يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.7015 بشكل رئيسي.

القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.6670 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6810 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد