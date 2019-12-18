شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الهدف الأول – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 65.40، ووجد مقاومة قوية هناك ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف، لكننا بانتظار مزيد من الارتفاع بدعم من المتوسط المتحرك 50 لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب تمتد لتصل إلى 68.95 على المدى القريب.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 64.40 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاختبار مناطق تصل إلى 62.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد