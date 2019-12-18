شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا المنتظر عند 60.90 ويظهر بعض الميل الهابط من هناك، في طريقه لاختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة.
نذكر بأن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 62.30 كهدف رئيسي تالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 59.95 قد يضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستويات 58.40 وقد يمتد إلى 57.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.05 والمقاومة 62.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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