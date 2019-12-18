شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة لا تزال محصورة – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الفضة عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 16.96 والمقاومة 17.10، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.33، بينما اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 17.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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