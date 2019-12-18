شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتحرك ضمن نطاق ضيق، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، معتمدين على الثبات دون مستوى 1489.00، مع الإشارة إلى أن كسر 1461.00 سيسهّل مهمة تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1485.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط