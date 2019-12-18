شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواصل الضغط السلبي – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب حول مستوى 1.3155 ويحاول كسره، ويحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل الضغط سلباً على السعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مناطق 1.3015 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون 1.3240 والأهم دون 1.3295.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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