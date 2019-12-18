شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات جانبية ويقترب من اختبار مستوى 109.33 الآن، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 110.50 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 109.33 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 108.40 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد