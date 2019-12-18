شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغطه سلبي ليكسر دعم القناة الصاعدة ويستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 1.2920 الذي يمثّل مستوى 38.2% فيبوناتشي للارتفاع الذي تم قياسه من 1.1958 إلى 1.3514.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3150 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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