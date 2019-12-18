شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج اليورو مقابل الدولار إلى مستوى 1.1180 يوم أمس وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1280 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1108 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد