شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 109.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.48 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.41، بينما حقق الأعلى له عند 109.57.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز يما قيمته 82.1 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 15.7 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 356 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 61 مليار ين مقابل 48 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 56 مليار ين.

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وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 7.9% مقابل 9.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 8.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 15.7% مقابل 14.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12.8%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسة، التكنولوجيا والعولمة" ضمن ندوة البنك المركزي الأوروبي التي تعقد على شرف بينوا كور في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في إنديانا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء اللجنة الفيدرالية إلى خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر عقب خفضها العام الجاري ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وجاء ذلك من خلال تغريده له والتي تطرق من خلالها إلى أن وضع الدولار الأمريكي لا يزال قوياً أمام العملات الأخرى، وتقريباً لا يوجد تضخم، وبالتالي فأنه قد حان وقت المزيد من خفض الفائدة لزيادة الصادرات.