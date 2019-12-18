شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أشهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية عقب ساعات من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 17.07$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.06$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.07$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 97.33 مقارنة بالافتتاحية عند 97.24.

هذا ويتطلع المستثمرين إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسة، التكنولوجيا والعولمة" ضمن ندوة البنك المركزي الأوروبي التي تعقد على شرف بينوا كور في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في إنديانا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء اللجنة الفيدرالية إلى خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر عقب خفضها العام الجاري ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وجاء ذلك من خلال تغريده له والتي تطرق من خلالها إلى أن وضع الدولار الأمريكي لا يزال قوياً أمام العملات الأخرى، وتقريباً لا يوجد تضخم، وبالتالي فأنه قد حان وقت المزيد من خفض الفائدة لزيادة الصادرات.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعات بلاده الزراعية إلى لصين، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين قابلة للتنفيذ، ونود الإشارة، لكون كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قاما بالأمس برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 إلى 6% مع تفاؤلهما حول الاتفاق.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جيمس سلاك والتي أعرب من خلالها لكون بيان الانتخابات كان واضحاً حيال استبعاد أي تمديد في الفترة الانتقالية، موضحاً أن حكومة بلاده تعمل على البدء في المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، ومضيفاً أن الحكومة تنوي في بناء العلاقات التجارية مع الاتحاد بحلول كانون الثاني/يناير من عام 2021.

كما أكد سلاك على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الجمركي والسوق الموحد لمنطقة اليورو نحن أي ظروف، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادته بأنه سيتم عرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البرلمان الجمعة المقبلة وأن الاتفاق يهدف لوضع شروط متفق عليها بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وبروكسل في شكل قانون، وذلك مع أعربه عن ثقة حكومته حول المضي قدماً في تأمين اتفاقية التجارة الحرة طويلة الآجل مع الإتحاد.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء البريطاني جونسون سيعمل على تغير القانون لضمان عدم تمديد المرحلة الانتقالية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام المقبل 2020، الأمر الذي قد يشكل تحدي محتمل أمامه لكون العديد من المراقبون لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يروا أن التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين يحتاج المزيد من الوقت.