شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 13 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1131 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1150، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1154.

هذا ويتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل انكماش 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الكلمة الافتتاحية في ندوة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت والتي تعقد على شرف بينوا كور.

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كما تتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 95.9 مقابل 95.0 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى 93.0 مقابل 92.1، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية هي الأخرى اتساعاً إلى ما قيمته 98.1 مقابل 97.9 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.3% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.1%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسة، التكنولوجيا والعولمة" ضمن ندوة البنك المركزي الأوروبي التي تعقد على شرف بينوا كور في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في إنديانا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء اللجنة الفيدرالية إلى خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر عقب خفضها العام الجاري ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وجاء ذلك من خلال تغريده له والتي تطرق من خلالها إلى أن وضع الدولار الأمريكي لا يزال قوياً أمام العملات الأخرى، وتقريباً لا يوجد تضخم، وبالتالي فأنه قد حان وقت المزيد من خفض الفائدة لزيادة الصادرات.