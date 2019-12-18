شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب ساعات من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته لبنك الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدماً في خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية والتوسع في التحفيز.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.01% لتتداول حالياً عند 928.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 928.28$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.31 مقارنة بالافتتاحية عند 97.24.

هذا ويتطلع المستثمرين إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسة، التكنولوجيا والعولمة" ضمن ندوة البنك المركزي الأوروبي التي تعقد على شرف بينوا كور في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في إنديانا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء اللجنة الفيدرالية إلى خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر عقب خفضها العام الجاري ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وجاء ذلك من خلال تغريده له والتي تطرق من خلالها إلى أن وضع الدولار الأمريكي لا يزال قوياً أمام العملات الأخرى، وتقريباً لا يوجد تضخم، وبالتالي فأنه قد حان وقت المزيد من خفض الفائدة لزيادة الصادرات.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعات بلاده الزراعية إلى لصين، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين قابلة للتنفيذ، ونود الإشارة، لكون كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قاما بالأمس برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 إلى 6% مع تفاؤلهما حول الاتفاق.

بخلاف ذلك، فقد كشف مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.