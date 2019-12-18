شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 3.1 مليار جنيه صادرات السبائك الحديدية فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة توجه كافة الشركات التابعة بأهمية زيادة الصادرات لانعكاسها الإيجابى على توفير النقد الأجنبى وتنمية موارد الشركات.

وأضاف نافع لـ"الخليج 365" أن صادرات شركة السبائك الحديدية التابعة للقابضة بلغت نحو 3.145 مليار جنيه خلال 5 سنوات، بداية من العام المالى 2014-2015 حتى العام المالى 2018-2019.

وتنتـج الشركة وتسوق، وتـــوزع وتصـدر سبيـكة الفيروسيليـكون 75% وغبار السيليكا إلى الأسواق العالمية والمحلية، ويقـع المصنـع فى مدينة ادفو، أسوان ويطل من جانب على نهر النيل العظيم ويطل من الجانب الآخر على معبد إدفو.

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وتمـتلك الشركة 4 أفران كل منها 25 ميجا فولت أمبير لإنتاج 50 ألف طن فيروسيليكون فى العام.

وأضاف مدحت نافع، أن صادرات الشركة تعاظمت بشكل كبير أخر عامين ماليين، حيث حققت فيهما 1.8 مليار جنيه، تواكبا مع توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام.

واعتبر رئيس القابضة المعدنية، أن تعظيم الصادرات يدعم الاقتصاد المصرى بشكل مباشر، مشددا على أهمية حماية المنتج الوطنى، وفرض رسوم إغراق على الواردات من نفس المنتجات.