شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية وفي ظلال التفاؤل الذي يناب المستثمرين حيال توصل واشنطون وبكين الجمعة الماضية إلى اتفاق تجاري ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بين الطرفين.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز يما قيمته 82.1 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 15.7 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 356 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 61 مليار ين مقابل 48 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 56 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 7.9% مقابل 9.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 8.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 15.7% مقابل 14.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12.8%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 6.35 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.04 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثاني، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى عجز 6.32 مليار دولار نيوزيلندي.

Advertisements

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعات بلاده الزراعية إلى لصين، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين قابلة للتنفيذ، ونود الإشارة، لكون كل من رئيس صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قاما بالأمس برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 إلى 6% مع تفاؤلهما حول الاتفاق.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.31% ليخسر 5.34 نقطة ويصل إلى المستوى 1,741.86، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.36% ليخسر هو الأخر 86.15 نقطة ويصل إلى المستوى 23,979.97.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليربح 7.43 نقطة ويصل إلى المستوى 4,049.23، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 3.13 نقطة ويصل إلى المستوى 3,025.55.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.29% ليربح 81.24 نقطة ويصل إلى المستوى 27,924.95، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.04% ليخسر 0.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,194.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.71% ليربح 79.65 نقطة ويصل إلى المستوى 11,340.49، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 10.42 نقطة ويصل إلى المستوى 6,857.70.