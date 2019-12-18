شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر أرباحاً للجلسة الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 58.401 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8316.25، طيلة ثبات الدعم 8084.89.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8000.00 ومستوى المقاومة 8316.25.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 122
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 64
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عدد أسهم الشركات الثابتة 9
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عدد أسهم الشركات المتداولة 195
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