شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار النيوزيلندي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 29 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 0.6560 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6576 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6557.

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هذا قد تابعنا عن الاقتصاد النيوزلندي الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 6.35 مليار دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1.04 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 6.32 مليار دولار نيوزيلندي. ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.5% خلال الربع الثالث.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسة، التكنولوجيا والعولمة" ضمن ندوة البنك المركزي الأوروبي التي تعقد على شرف بينوا كور في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في إنديانا.