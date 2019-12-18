شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري لليابان خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز يما قيمته 82.1 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 15.7 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 356 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 61 مليار ين مقابل 48 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى ما قيمته 56 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 7.9% مقابل 9.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 8.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 15.7% مقابل 14.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12.8%.