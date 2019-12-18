عناية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 18-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عناية (8311) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم إيجابي مستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.69% بما يعادل 0.28 ريال، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه مازال يتحرك بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
تستمر توقعاتنا السابقة بالمزيد من الارتفاع التصحيحي الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 10.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.06 ومستوى المقاومة 11.60.
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