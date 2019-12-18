شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 32.40، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 39.40 إلى 25.40)، وسط استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.19% بما يعادل 0.70 ريال.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 32.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 34.05 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.80 ومستوى المقاومة 33.30.