شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العربي الوطني (1080) للجلسة الثانية على التوالي، بعد رحلته للبحث عن قاع صاعد بتداولاته السابقة، اقترب خلالها من مستوى الدعم المهم 26.00، ليرتد بعدها ارتفاعاً ويحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.15 ريال، ليستقر السهم من جديد أعلى مستوى 27.00، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 27.00، ليستهدف مستوى المقاومة التالي والمحوري 28.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.60 ومستوى المقاومة 27.90.