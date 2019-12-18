شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أنابيب (2200) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.87% بما يعادل 0.34 ريال، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.40 ومستوى المقاومة 12.00.
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