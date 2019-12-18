شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الانماء طوكيوم (8312) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 9.89% بما يعادل 1.04 ريال، ليتخلص السهم بهذا الارتفاع من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المحورية 12.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.36.
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