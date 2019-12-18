شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مسك (2370) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.91% بما يعادل 0.33 ريال، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليعلن السهم بهذا الارتفاع استمراره في التحرك بموجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.52، ليستهدف مستوى المقاومة 9.32.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.45 ومستوى المقاومة 9.32.
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