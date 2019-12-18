ولاء للتأمين يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 18-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ولاء للتأمين (8060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 15.00، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.00، ليستهدف مستوى المقامة 17.52.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.52.
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