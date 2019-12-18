شكرا لقرائتكم خبر عن متلايف إيه آي جي يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم متلايف إيه آي جي (8011) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية والتي بلغت 9.99% بما يعادل 1.54 ريال، وذلك وسط تأثر السهم بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة في وقت سابق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وكل ذلك يأتي بمصاحبة ارتفاع كبير في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.00، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.36.
كانت هذه تفاصيل خبر متلايف إيه آي جي يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 18-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.