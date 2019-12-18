شكرا لقرائتكم خبر عن متلايف إيه آي جي يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم متلايف إيه آي جي (8011) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية والتي بلغت 9.99% بما يعادل 1.54 ريال، وذلك وسط تأثر السهم بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة في وقت سابق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وكل ذلك يأتي بمصاحبة ارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.00، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.36.