شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع التأمين (TISI) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، متأثرة بتخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح في آخر جلساته باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 58.15 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع ارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4247.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 4400.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4247.00 ومستوى المقاومة 4400.61.