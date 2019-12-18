شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف سمك أقل من 20 جنيها للكيلو بسوق العبور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الأسماك منذ بداية موسم الشتاء استقرارا نسبيا فى معظم الأصناف، وذلك وفق التسعيرة الرسمية المعلنة بسوق العبور . ويرصد الخليج 365 أقل 10 أصناف سعرا داخل السوق ويقل سعرها عن 20 جنيها للكيلو .

قراميط – شيلان 10 -20 جنيها بياض أملس 20 جنيها حدادى 10 جنيها بلطى أسوانى 15 -30 جنيها بلطى 2" "17 – 20 جنيها قرش 20 جنيها مرجان مجمد 19 -25 جنيها مازليا كشر 20 – 30 جنيها شعور 20 -30 جنيها سردين مجمد 15 – 25 جنيها ويرصد الخليج 365 أقل 10 أصناف سعرا داخل السوق ويقل سعرها عن 20 جنيها للكيلو .

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