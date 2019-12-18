شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: جميع التجار رحبوا بتقديم تخفيضات تصل لـ40 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم التنسيق مع الشعب التجارية والتجار الأعضاء بالغرفة على التنفيذ الفورى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع المنتج المحلى "اشترى المصرى "، مشيرا إلى أنه تم تعيين لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمخاطبة جميع المصانع والتجار الذين يعملون فى مجالات التغذية من أجل عمل عروض تصل إلى 40 % فى بعض السلع من أجل تشجيع المواطن على الشراء من المنتجات المحلية، مؤكدا أن الجميع رحب بالمشاركة.

وأضاف ناصر فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه جارى التنسيق مع محافظة الجيزة من أجل توفير عدة منافذ لعرض المنتجات المخفضة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم التنفيذ بدءا من يناير المقبل، مؤكدا أن فلسفة مبادرة رئيس الجمهورية تدور حول رفع حد الائتمان الاستهلاكى والمنحة التى تقدمها وزارة المالية لحاملى البطاقات التموينية عن طريق الدعم النقدى وعددها 22 مليون بطاقة لنحو 60 مليون أسرة وأيضاً الخصم من التجار وكذلك الخصم من المصنعين، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة زيادة نمو الناتج المحلى وتشغيل المصانع وخلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية وتوفير سلع مخفضة بنسب تتجاوز 20 ما يساهم فى الحد من آثار الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن المبادرة تصب فى المقام الاول فى مصلحة المواطن.