تعرف على أسعار وأصناف الموز بسوق العبور.. الكيلو يبدأ من 5 جنيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار معظم أصناف الموز انخفاضا لما يقرب من جنيهين للكيلو، وذلك حسب التسعيرة المعلنة بسوق العبور للجملة. وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الموز شهدت انخفاضا فى بعض الأصناف خلال الفترة الماضية بمعدل جنيهين للكيلو، وذلك يرجع لزيادة الإنتاج خلال موسم الحصاد. وأضاف النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار الموز البلدى بالسوق تتراوح بين 5-6 جنيهات منخفضة جنيهين للكيلو حيث كانت تتراوح بين 6-8 جنيهات، فيما وانخفضت أسعار المغربى لتتراوح بين 6-8 مقابل 7-9 جنيهات بداية الشهر الجارى، وبالنسبة لموز "وليم" فانخفضت أسعاره ليتراوح بين 6-8 جنيهات حيث كانت تتراوح بين 7-9 جنيهات للكيلو، والبيكو فانخفض سعره ليتراوح بين 7-9 جنيهات للكيلو مقابل 8-10 جنيهات، واما الموز المستورد فمستقر عند 26 جنيها للكيلو.

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