شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات: انخفاض الدولار سيؤثر على الأسعار بالسوق 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد أسعار السيارات انخفاضا مع بداية الربع الثانى من العام الجديد وذلك فى حال استمرار تراجع سعر الدولار.
وأضاف عبد العاطى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك عروضا مستمرة وعوامل محفزة للشراء من قبل المعارض التجارية وذلك بسبب تراجع البيع فى الأسواق، وعدم وجود إقبال على السيارات بسبب الأسعار المرتفعة منذ أكثر من عام.
وأكد عبد العاطى أن دخول السيارات الكهربائية وإنتاج مصر مع الصين للسيارات الكهربائية سيزيد من المنافسة فى السوق المحلى وهو ما سيؤثر على أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.
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