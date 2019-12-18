شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6796 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 6750 نقطة، وفي ظل تقارب كمية التداول، من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع عودة المؤشر مرة أخرى لمستوى المقاومة 7000 نقطة، ومع ذلك في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6550 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,758 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,817 نقطة
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