شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بحوالي 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضها بـ2.5 مليون برميل.



وأظهرت البيانات غير الرسمية زيادة مخزون البنزين بنحو 5.6 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 3.7 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن قراءتها الرسمية للمخزونات في أمريكا، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.