شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق عند مستوى 87 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 90 فلس، ومصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 85 فلس كمستوى اول ثم 79 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 86.5 بينما مستوى المقاومة هو 88.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط