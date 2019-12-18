شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 271 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما نتوقع ان يرسله لمستوى الدعم الهام عند 260 فلس، شرط اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 270 فلس. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 268 بينما مستوى المقاومة هو 273 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط